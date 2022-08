SOCCORSO UN PASSEGGERO DELLA NAVE “RIGEL VII” IN NAVIGAZIONE VERSO CORFU’

Alle ore 22.24 di ieri 05/08/2022 la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi veniva allertata dal comando di bordo della nave passeggeri “RIGEL VII” circa la necessità di sbarcare un passeggero, colto da problemi cardiaci. Al momento della richiesta la nave da crociera, partita da Bari, si trovava al traverso di Polignano a Mare ed in navigazione con destinazione Corfu’.

La macchina dei soccorsi veniva immediatamente attivata dal personale di turno in Sala Operativa che comunicava alla nave “RIGEL VII” di dirigere presso l’avamporto del porto di Brindisi e provvedeva ad inviare, in assistenza alla nave, la dipendente motovedetta CP 844, il cui equipaggio procedeva al trasbordo in sicurezza del passeggero. Le operazioni di trasbordo si concludevano alle ore 23:50 circa, quindi la M/V CP 844 dirigeva immediatamente presso la banchina antistante la Capitaneria di Porto di Brindisi dove ormeggiava e procedeva all’immediato sbarco del passeggero, un uomo di anni 42 di nazionalità albanese, colto da problemi cardiaci. L’uomo veniva preso in cura dal personale medico del 118 giunto in banchina e successivamente trasportato presso il locale Ospedale Perrino per i dovuti accertamenti sanitari.