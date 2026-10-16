“Soldi alla scuola, non alla guerra”, il grido degli studenti oggi in piazza anche a Brindisi

«SOLDI ALLA SCUOLA NON ALLA GUERRA» IL GRIDO DEGLI STUDENTI OGGI IN PIAZZA

FGC: «UNIAMOCI AI LAVORATORI IN SCIOPERO IL 30 OTTOBRE»



Anche a Brindisi si fa sentire la voce degli studenti, la cui protesta si è accesa negli scorsi giorni, con manifestazioni e diverse decine di scuole occupate in tutto il Paese. «Vogliamo dire soldi alla scuola, non alla guerra: mentre il governo Meloni finanzia il riarmo con centinaia di miliardi di euro, la scuola pubblica è a pezzi» dichiara Nicolò Giampietro, studente dell’istituto omnicomprensivo Fermi-Monticelli e militante del Fronte della Gioventù Comunista, in prima linea nel promuovere questa giornata di mobilitazione.



«Il progetto del governo per occuparsi delle nostre scuole? Propongono di limitare il numero di studenti stranieri, provando a convincerci che siano loro il problema delle nostre scuole – continua Nicolò – intanto però mancano i docenti e gli edifici scolastici sono fatiscenti: protestiamo perché vogliamo riprenderci il nostro futuro e siamo pronti a mobilitarci insieme ai lavoratori soffocati dal carovita. Per questo il 30 ottobre come studenti parteciperemo allo sciopero generale».