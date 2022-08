SOLDI PER LE SCUOLE DEL BRINDISINO. ZIZZA: UN PROVVEDIMENTO VOLUTO DALLA LEGA

Ecco cosa scrive il coordinatore provinciale dell Lega Vittorio Zizza:

12.175.332 euro. Questa la somma destinata alla provincia di Brindisi dal ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Scuola 4.0. Il provvedimento, fortemente voluto dalla Lega, prevede la trasformazione di classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e la creazione di laboratori per le professioni del futuro. Ciascuna scuola potrà decidere autonomamente come utilizzare le risorse e i dirigenti scolastici, in collaborazione con l’animatore digitale e il team per l’innovazione, potranno costituire un gruppo di progettazione insieme a docenti e studenti per pianificare gli interventi. I comuni destinatari delle risorse sono: Brindisi, Carovigno, San Michele Salentino, San vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Ostuni, San Pancrazio Salentino, Francavilla Fontana, Oria, Latiano, Cisternino, Fasano, Mesagne, Torchiarolo, Villa Castelli. Un ulteriore passo in avanti per il nostro territorio, frutto del buon lavoro che stiamo portando avanti.