Solenne Messa Pontificale per festeggiamenti dei Santi Patroni. L’Arcivescovo rimane in silenzio nel momento dell’omelia!

Nell’ambito dei Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città di Brindisi, in Piazza Duomo si è tenuta la Solenne Messa Pontificale presieduta da S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. La celebrazione, con la preziosa partecipazione del Coro Polifonico Arcivescovile San Leucio diretto dal M° Alessio Leo, ha visto la presenza di tantissimi fedeli. Un’ulteriore occasione per onorare i Santi Patroni della città, due uomini che Dio ha mandato sulla terra, in periodi storici differenti, che sono diventati testimoni e messaggeri del Vangelo e che non hanno esitato a perdere la vita per portare avanti la loro missione. È importante onorarli e festeggiarli in questi giorni in cui i brindisini si lasciano coinvolgere anche nell’ottica che è necessario proteggere le proprie tradizioni e approfondire il passato storico della città. Nel momento dell’omelia, S. E. Mons. Intini ha preferito rimanere in silenzio perché ha detto di non volere stancare nessuno e, soprattutto, di non volere che qualcuno potesse gridare “basta”, come la sera precedente. Un pò di delusione è stata palese perché tanta era l’attesa per le sue parole. La festa in onore dei Santi Patroni è un’occasione unica per la nostra città, per sentirci una comunità e ritrovare il senso di appartenenza. La celebrazione è stata seguita con attenzione e partecipazione da tutti presenti. Anna Consales