Solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni. Con l’arrivo delle statue al Tosello è ufficialmente iniziata la festa

I festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D ‘Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città di Brindisi, sono entrati nel vivo. Alle ore 19.00 è stata celebrata la Santa Messa presso la Basilica Cattedrale. Alle ore 20.00 si è tenuta la presentazione del “Messaggio Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato”. Alle ore 20.30 è partita, da Piazza Duomo, la processione con le statue di San Teodoro e San Lorenzo. Tanti fedeli hanno partecipato con gioia e devozione e grande è stata l’emozione quando le statue sono giunte al Tosello, all’incrocio dei corsi, e sono state posizionate con l’aiuto di vari volontari. Con l”accensione delle luminarie musicali, accolte da tanti applausi, la festa è ufficialmente iniziata. Sono intervenuti: don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, e il Sindaco Giuseppe Marchionna. La festa per i Santi Patroni è attesa sempre con emozione e voglia di condivisione. Viviamo questi giorni con serenità e sentita partecipazione. Anna Consales