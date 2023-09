SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI. CON L’ARRIVO DELLE STATUE AL TOSELLO È UFFICIALMENTE INIZIATA LA FESTA

Finalmente i festeggiamenti per i Santi Patroni sono entrati nel vivo. Alle ore 19.00 è stata celebrata la Santa Messa in Cattedrale. È seguita la presentazione del Messaggio per la Giornata del Creato e alle ore 20.30 è partita dal Duomo la processione con la statua equestre di San Teodoro e la statua di San Lorenzo. Tanti fedeli hanno partecipato con gioia e condivisione e grande è stata l’emozione quando le statue sono giunte al Tosello, all’incrocio dei corsi. Puntuale, come tutti gli anni, la sirena dei Vigili del Fuoco. Sono intervenuti: il Sindaco Giuseppe Marchionna e don Mimmo Roma, Parrocco della Cattedrale, che hanno dato ufficialmente inizio ai festeggiamenti. L’accensione delle luminarie è stata accolta da tanti applausi. La festa in onore dei Santi Patroni è attesa con ansia e il programma che è stato organizzato è ricco di eventi per tutti. Cerchiamo di vivere con grande e sentita partecipazione questi giorni così importanti per la nostra città. Anna Consales