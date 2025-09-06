Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni. La Processione a Mare e i fuochi pirotecnici hanno richiamato tantissime persone

I Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città di Brindisi, continuano con grande partecipazione della cittadinanza. Alle ore 19.00 la Solenne Processione a mare con le Reliquie e le statue dei Santi Patroni è partita dal Porticciolo Turistico per sbarcare presso la banchina antistante la Scalinata Virgilio. Tantissime persone hanno affollato la Scalinata e il Lungomare per seguire uno spettacolo veramente unico nella nostra città che con il suo stupendo porto offre un panorama veramente invidiabile. Dopo il discorso di S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo Brindisi- Ostuni, e del Sindaco Giuseppe Marchionna, si è tenuta la consegna delle chiavi della città e l’alzabandiera della Pace. È seguito lo spettacolo dei fuochi pirotecnici musicali condivisi da tutti con grande partecipazione. È seguita, quindi, la Solenne Processione con le Reliquie e le statue dei Santi dalla banchina di sbarco alla Basilica Cattedrale. Una giornata densa di emozioni indimenticabili. Anna Consales













