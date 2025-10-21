Solidarietà agli operatori della Polizia di Stato coinvolti nei disordini di Fasano

La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Brindisi esprime piena solidarietà agli operatori della Polizia di Stato coinvolti nei gravi episodi di violenza avvenuti al termine dell’incontro di calcio tra Fasano e Fidelis Andria, disputato domenica 19 ottobre 2025 presso lo stadio “Vito Curlo”.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma quanto accaduto rappresenta l’ennesima dimostrazione di come il lavoro delle donne e degli uomini in divisa venga quotidianamente esposto a rischi ingiustificabili, spesso nell’indifferenza generale, a causa di soggetti che nulla hanno a che vedere con lo sport e il vivere civile.

Il SAP invita le Istituzioni competenti a mantenere alta l’attenzione su questi fenomeni e auspica che le indagini in corso portino all’identificazione dei responsabili, affinché siano perseguiti nelle sedi opportune.

Ai colleghi coinvolti va il nostro sostegno convinto e il ringraziamento per la professionalità e il senso del dovere dimostrati anche in un contesto operativo ad alta criticità.