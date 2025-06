Solidarietà del Partito Democratico della Provincia di Brindisi al Presidente Michele Emiliano

Il Partito Democratico della Provincia di Brindisi esprime la propria piena e convinta solidarietà al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, destinatario in queste ore di gravi minacce e pesanti insulti per la decisione assunta di sospendere i rapporti istituzionali e commerciali con il governo israeliano, in attesa di un cessate il fuoco a Gaza.

Si tratta di un atto intimidatorio che colpisce non solo la persona, ma il valore democratico delle istituzioni che rappresenta. Minacciare chi esprime una posizione politica, per quanto netta e coraggiosa, significa attentare alla libertà di pensiero e al confronto democratico.

La scelta compiuta dal Presidente Emiliano è un atto politico chiaro, ispirato a principi di giustizia e solidarietà, che rivendica il diritto della Puglia a chiedere il rispetto dei diritti umani e a schierarsi contro ogni forma di violenza. Una presa di posizione che ha il coraggio di distinguere tra popolo e governo, tra la difesa dei civili e la logica della guerra.

Al Presidente Emiliano va il nostro sostegno più forte, nella consapevolezza che la sua voce è anche quella di tanti cittadini pugliesi che non intendono restare indifferenti di fronte a una tragedia umanitaria senza precedenti.

In un tempo in cui la violenza verbale prova a sostituirsi al confronto civile, è compito di tutti noi difendere i valori costituzionali della democrazia, della libertà e della pace.

Il Partito Democratico della Provincia di Brindisi