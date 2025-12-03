Solidarietà del Pd nei confronti della consigliera comunale di Ostuni Rosalinda Giannotti

Nel mentre la questione femminile e la prevenzione contro la violenza di genere stanno determinando importanti convergenze nel panorama politico nazionale, che si traducono in uno sforzo congiunto di maggioranza e opposizione, con contatti tra Schlein e Meloni, per introdurre nel codice penale il concetto di “consenso” per il reato di violenza sessuale, ad Ostuni una serie di attacchi via social e a mezzo stampa vengono rivolti alla Segretaria cittadina del PD e Consigliera Comunale Rosalinda Giannotti in seguito all’approvazione della mozione per il rafforzamento delle politiche comunali di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Il tutto, e ciò rende la vicenda ancora più paradossale, dopo un voto unanime in Consiglio Comunale sulla mozione presentata da consiglieri di minoranza ed emendata proprio dalla Consigliera Giannotti, che, con il suo contributo, ha certamene favorito la massima convergenza sul testo poi approvato dal Consiglio. Oggetto dell’emendamento, la promozione di percorsi di educazione sessuo- affettiva nelle scuole come avviene in altre importanti realtà d’Italia a partire da Genova. Cosa avrebbe scatenato, allora, gli attacchi all’indirizzo della Segretaria del PD fino al punto da vanificare gli sforzi per costruire l’unità su un atto cosi importante? Il merito della sua iniziativa? Niente affatto, e d’altronde non si comprenderebbe il voto unanime a favore del suo emendamento. La colpa grave di cui la Segretaria del PD di Ostuni si sarebbe macchiata è quella di aver raccontato il senso della sua iniziativa esultando per un importante atto di civiltà compiuto a favore della propria comunità. E quali sono gli attacchi che le vengono mossi? Anche in questo caso il merito non c’entra nulla. A detta dei consiglieri di opposizione, infatti, la Consigliera Giannotti sarebbe rea di aver posto in essere una strumentalizzazione essendo lei la giovane Segretaria del PD in cerca di notorietà. Insomma: “giovane”, “donna” e “in cerca di notorietà”, tre caratteristiche, queste, evidentemente insopportabili per i Consiglieri di opposizione di Ostuni. Giusto a dimostrazione del fatto che di iniziative tese all’educazione come quelle proposte dalla Segretaria PD c’è davvero molto bisogno tanto nelle scuole quanto, se non soprattutto, tra i banchi dell’opposizione del Consiglio Comunale di Ostuni. Esprimendole la più totale solidarietà, esortiamo Rosalinda Giannotti a proseguire con la stessa determinazione nel suo impegno politico e istituzionale.

Il segretario Provinciale del PD di Brindisi