Solidarietà e integrazione sociale, sabato 31 gennaio la sottoscrizione

del Protocollo del Patto di servizio tra Lions Club Brindi, Federazione Pensionati Sanitari

e Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi.

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 17:00, nella Sala della Colonna di Palazzo “Granafei Nervegna”, è prevista la presentazione e sottoscrizione del Protocollo del Patto di servizio tra Lions Club Brindisi, Feder S. P. e V. (Federazione Pensionati Sanitari, Vedove e Superstiti) Brindisi e Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi.

La base comune su cui i tre soggetti hanno costruito il Patto di servizio è la promozione e la condivisione di “principi ispirati alla solidarietà e fraternità umana e all’integrazione sociale di ogni individuo”. Essi intendono cooperare in ambiti specifici quali la “prevenzione sanitaria e la divulgazione”, il “sostegno ai fragili”, la “formazione e testimonianza etica”, i “Progetti umanitari”.

Tali ambiti di cooperazione saranno declinati attraverso un Gemellaggio, che non ha natura economica, né vincolo giuridico, ma rappresenta un patto morale e di collaborazione in amicizia, orientato esclusivamente al bene comune. A presentare e sottoscrivere il Patto di servizio interverranno il dr. Alfonso Baldassarre, Presidente Lions Club Brindisi; il dr. Renato Poddi, Presidente Feder.S.P. e V. Brindisi, e l’avv. Ernestina Sicilia, Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Brindisi.