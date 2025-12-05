Solidarietà – I promotori del Tuffo di Capodanno nel reparto di Neurochirurgia

La solidarietà entra in ospedale. Un emozionante momento di incontro si è tenuto nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove una delegazione degli organizzatori del Tuffo di Capodanno, formata da Ilaria Lenzitti, Nico Lorusso, Mariagrazia Chiechi e Gianpiero Prutentino, è stata ricevuta dal direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, dal primario Francesco Romeo e dall’intero staff della Uoc, dallo psiconcologo Angelo Perfido, alla presenza del presidente dell’associazione “Mattia Passante”, Danilo Passante. Nell’occasione, i rappresentanti dell’azienda sanitaria hanno ringraziato i promotori del tradizionale evento per aver intrapreso il progetto Psiconcologia in corsia, firmato dall’associazione e dedicato al supporto psicologico dei pazienti con tumori cerebrali ricoverati o in cura proprio nel reparto all’ottavo piano dell’ospedale brindisino e dei loro familiari. Sottolineando l’importante causa benefica, è stato anche ribadito l’obiettivo della XVI edizione dell’iniziativa brindisina, ribattezzata “goliardata tutto cuore”: raggiungere la quota di 600 iscritti per mettere a segno un nuovo record. Tra un’iscrizione e l’altra sottoscritta da infermieri e medici che si sono assicurati la maglia dell’edizione 2026 con il biglietto della lotteria abbinata, spettanti a ogni iscritto, è stato ricordato che per partecipare alla manifestazione bisogna rivolgersi all’associazione: gli organizzatori sapranno dare tutte le informazioni ad appassionati dei bagni fuori stagione, simpatizzanti dell’iniziativa, neofiti o semplici curiosi.