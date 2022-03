SOLIDARIETÀ: LNI BRINDISI-CRI, AIUTI AL POPOLO UCRAINO

La macchina della solidarietà per il popolo ucraino coinvolge anche la sezione brindisina della Lega Navale Italiana che, d’intesa col Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, ha raccolto generi di prima necessità e farmaci che saranno spediti in quella martoriata area dell’Europa orientale, dove continua a infuriare la guerra per l’invasione russa con conseguenze devastanti anche e soprattutto in termini di vite umane. Tutto il materiale, raccolto grazie all’immediata e generosa disponibilità dei soci, è stato sistemato nei locali della sezione dove i rappresentanti del Consiglio Direttivo, guidati dal presidente Salvatore Zarcone, e quelli della CRI, col presidente Concetta Marra e il direttore sanitario Franca Sergio (peraltro socia della Lega Navale), hanno fatto il punto della situazione e definito i dettagli della spedizione in Ucraina.