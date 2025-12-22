Solstizio d’Inverno – Serranova si racconta: storie e immagini per i 70 anni de Lu Paisellu

Serranova, lunedì 22 dicembre – a partire dalle 17.30

Nel 2026 la Borgata di Serranova compirà 70 anni.

Un anniversario significativo da celebrare coinvolgendo le persone che hanno vissuto e vivono “Lu Paisellu”, come da sempre viene chiamato, una borgata sospesa tra la terra e il mare: Serranova.



In occasione del Solstizio d’Inverno, Immagina Photography and Culture organizza un momento di memoria e restituzione aperto a tutti e a tutte, dedicato alla raccolta collettiva di storie, ricordi e immagini, con l’obiettivo di continuare a costruire insieme il racconto di Serranova e della sua comunità



Il laboratorio sarà condotto da Immagina Photography and Culture e da Tonia Barilla della Cooperativa Thalassia. I partecipanti sono invitati a portare fotografie e testimonianze personali, contribuendo alla creazione di una memoria condivisa da cui nasceranno storie da ascoltare, da leggere, da guardare: cartoline, fanzine, podcast e altri linguaggi capaci di restituire l’anima di un luogo speciale.





A seguire, la serata continuerà in un momento conviviale con la musica trascinante dei Narumba Gitana e il cibo caldo e genuino preparato dal’associazione Effetto Serranova, per celebrare insieme la comunità e il valore dello stare insieme, semplice e autentico.

L’evento si svolgerà presso Alimentari da Tonino, luogo simbolo della borgata e cuore pulsante della vita di Serranova.

Appuntamento per Lunedì 22 dicembre, Laboratorio alle ore 17:30, musica&food dalle ore 20.00

Evento a cura di Immagina Photography and Culture, studio creativo con sede a Carovigno, nell’ambito di /sol·stì·zio/ d’inverno

Per Informazioni: Martina – 334 5654764 |Angela – 340 705 0726