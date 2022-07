SONO 14 I SUPER BRAVI DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO “SANDRO PERTINI”

Si sono appena conclusi gli esami di stato 2022 e sono stati 14 gli studenti che hanno ottenuto 100/100 presso l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi. Esami di stato che hanno rappresentato il ritorno alla normalità, dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia. Per i maturandi l’anno scolastico 2021-22 si è svolto nella normalità e, finalmente, con la routine scolastica che tanto era mancata. Il ricorso alla DAD è avvenuto soltanto in casi particolari, dovuti al covid e per brevi periodi. Grande la soddisfazione per gli studenti, i docenti e Il Preside, prof. Cosimo Marcello Castellano. I ragazzi si sono impegnati tanto, aiutati dai docenti che hanno cercato in tutti i modi di infondere loro sicurezza. Ovviamente è stato premiato anche l’impegno continuo mostrato nel corso dei cinque anni. Sono stati presentati dei percorsi interessanti e, in alcuni casi, i maturandi hanno mostrato alla commissione una ricetta rielaborata personalmente da loro. Un ottimo risultato per una scuola che “abbraccia il territorio”, una scuola che prepara i giovani ad un futuro lavorativo denso di prospettive e soddisfazioni. Tantissimi auguri ai ragazzi! Anna Consales