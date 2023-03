“SONO CAMBIATO” CON ANGELO DURO AL VERDI

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena lo spettacolo “Sono Cambiato” con Angelo Duro che, recentemente, è stato ospite del festival di Sanremo 2023. Ed è proprio durante la più importante manifestazione canora italiana che in tantissimi hanno “scoperto” l’effettiva personalità di questo comico. Sicuramente un nuovo modo di fare comicità, a volte anche estrema. Angelo dice di non essere un comico o, quantomeno, non nel senso comune della parola ed ha ragione. Il suo stile, il suo modo di parlare con lunghe pause, il suo strano e a volte irriverente rapportarsi con il pubblico, è tutto nuovo. Un palcoscenico senza una vera e propria scenografia, soltanto alcune luci e lui, da solo, per due ore a parlare di tante cose, argomenti spesso delicati e difficili che ha affrontato con un piglio insofferente e, soprattutto, incurante di quelli che potevano essere gli effetti. “Sono Cambiato”, è questo il titolo, ma Angelo non è cambiato per niente e i teatri sold out in tutta Italia sono una chiara testimonianza che lui può piacere o non piacere, ma, sicuramente, è riuscito a inventarsi uno stile unico, spiazzante. Tantissimi i giovani presenti che lo hanno, letteralmente, osannato. Al termine dello spettacolo, ha voluto fare un selfie un pò troppo “particolare”, probabilmente imbarazzante per alcuni, ma adatto alla performance. Anna Consales