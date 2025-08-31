Sono iniziati i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni di Brindisi, nonostante le condizioni metereologiche avverse

Sabato 30 agosto, con la celebrazione della Santa Messa, presso il Santuario di Santa Maria degli Angeli di Brindisi, sono ufficialmente iniziati i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città. Festeggiamenti molto particolari perché sono 800 anni dalla presenza del corpo di San Teodoro D’Amasea nella nostra città, precisamente nella Cattedrale. Al termine della Santa Messa, sarebbe dovuta partire la Processione con le Reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi, sino alla Basilica Cattedrale, attraversando i corsi principali, ma le condizioni metereologiche veramente proibitive non lo hanno permesso. Don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, però, non ha voluto deludere i fedeli e ha fatto in modo che si continuassero i festeggiamenti all’interno del Santuario di Santa Maria degli Angeli. La banda ha eseguito alcuni brani e anche il Sindaco è intervenuto per augurare un buon inizio di festeggiamenti per i Santi Patroni. Nei prossimi giorni saranno molti gli appuntamenti che, sicuramente, coinvolgeranno i brindisini. Anna Consales