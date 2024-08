Sono iniziati i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo Da Brindisi

Sono ufficialmente iniziati i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città di Brindisi. Presso il Santuario di Santa Maria degli Angeli, Brindisi, è stata celebrata la Santa Messa. Al termine, è partita la Processione con le Reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi sino alla Basilica Cattedrale, attraversando le principali vie del centro. Durante il percorso, don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, ha accompagnato i fedeli con preghiere e canti. Tanta e sentita la partecipazione e condivisione per una processione che segna un momento importante nell’ambito dei festeggiamenti. Il programma religioso prevede tanti appuntamenti nei prossimi giorni, un modo per pregare e meditare sull’importanza dei Santi Patroni della città e cercare, così, di coinvolgere tutti. L’obiettivo è quello di vivere nel migliore dei modi i solenni festeggiamenti senza dimenticare la solidarietà e la vicinanza alle persone che soffrono. Tanto è stato l’impegno da parte degli organizzatori per festeggiare i Santi Patroni. Anna Consales