SOPRALLUOGO AEROPORTO DEL SALENTO, RICHIESTA DI SETTE CONSIGLIERI REGIONALI A PRESIDENTE ADP VASILE E ASSESSORA MAURODINOIA PER SABATO 10 DICEMBRE

Un sopralluogo congiunto all’Aeroporto del Salento: è la richiesta inviata al presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, e all’assessora ai trasporti Anita Maurodinoia, per sabato 10 dicembre alle 10.30. La richiesta è stata sottoscritta dai consiglieri regionali Paolo Pagliaro, Luigi Caroli, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Paride Mazzotta, Antonio Gabellone e Antonio Scalera.

“Dopo una lunga interlocuzione con il presidente Vasile, iniziata quattro mesi fa – sottolinea il consigliere Pagliaro – finalmente è giunto il momento di questa visita ispettiva, animata da spirito costruttivo e collaborativo, ma anche dalla ferma determinazione a verificare ogni criticità ed inefficienza denunciata dagli utenti in relazione ai servizi aeroportuali”.

Il sopralluogo di sabato prossimo sarà anche occasione per chiedere conto della complessiva programmazione dei voli e delle tratte in capo ad Aeroporti di Puglia, che in quanto società partecipata della Regione ha il dovere di garantire all’Aeroporto del Salento un’operatività all’altezza del traffico passeggeri di cui è crocevia, anche in considerazione dei grandi flussi turistici diretti in Salento e della domanda di collegamenti più frequenti, economici e agevoli con Roma, Milano e le principali città italiane.

Su tutto questo ci sarà modo di confrontarsi a viso aperto con il presidente Vasile e con l’assessora Maurodinoia, in modo da condividere gli interventi da mettere in campo per il potenziamento dell’Aeroporto del Salento, infrastruttura imprescindibile per il vero decollo del territorio.