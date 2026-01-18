Sopralluogo del Presidente Decaro e dell’Assessore Pentassuglia al “Perrino”

SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE DECARO E DELL’ASSESSORE PENTASSUGLIA ALL’OSPEDALE “PERRINO” DI BRINDISI

Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia hanno effettuato un sopralluogo al pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, incontrando pazienti e operatori sanitari.

Il presidente Decaro ha dichiarato: “Stamattina, a Brindisi, abbiamo visitato il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino. Abbiamo ascoltato i cittadini e gli operatori sanitari che sono in prima linea con impegno e dedizione tra tante difficoltà. Martedi abbiamo convocato una riunione con tutti i direttori di Pronto soccorso pugliesi per conoscere le situazioni più critiche e provare a intervenire subito. Sono tante le cose che dobbiamo migliorare ma la prima cosa su cui dobbiamo concentrarci è la carenza di medici specialisti in emergenza urgenza, che purtroppo persiste in tutta Italia, e dell’organizzazione del personale sanitario dedicato alla cura e all’assistenza dei pazienti nelle strutture emergenziali”.

“Oggi siamo venuti all’Ospedale Perrino di Brindisi per fare una valutazione rispetto al pronto soccorso e all’accesso con i diversi codici – ha dichiarato Pentassuglia -. Abbiamo voluto confrontarci con gli operatori ma anche con alcuni familiari, senza ledere la dignità e il rispetto delle persone che qui hanno bisogno di cure.

Questo incontro, insieme al presidente Decaro è propedeutico al lavoro che faremo nella prossima settimana, già calendarizzato, che osserverà puntualmente le criticità di accesso ai pronto soccorso e come meglio organizzare questa carenza di medici, specializzandi e specialisti nel settore della emergenza-urgenza”.