Sopralluogo nelle scuole Piaget e Don Milani: servono interventi urgenti sull’edilizia scolastica

Si è tenuto oggi, martedì 21 ottobre alle ore 12:15, il sopralluogo della VIII Commissione consiliare presso i plessi scolastici Piaget e Don Milani, convocato per fare il punto sul servizio della refezione scolastica.

Durante l’ispezione, ho potuto constatare personalmente – come consigliere comunale e come genitore – che la qualità del cibo servito agli alunni è eccellente, ad eccezione del noto episodio dei calamari nel primo giorno di servizio, che resta un caso isolato.

Tuttavia, è fondamentale distinguere tra la qualità del cibo, che è la principale preoccupazione di ogni famiglia, e le gravi criticità logistiche riscontrate nei locali adibiti a mensa.

Nonostante l’impegno della ditta Ladisa, che ha fornito tutte le attrezzature necessarie nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del protocollo HACCP, gli spazi risultano del tutto inadeguati:

• Stanze troppo piccole, che non permettono l’installazione corretta di banchi, lavelli industriali e lavastoviglie;

• Impianti elettrici insufficienti, che non consentono il funzionamento simultaneo delle attrezzature, causando frequenti interruzioni di corrente;

• Condizioni strutturali critiche, con intonaci distaccati, lesioni sui muri e infissi in legno deteriorati;

• Spazi non idonei alla movimentazione dei pasti, in quanto non rispondenti agli standard minimi di legge.

È quindi chiaro che la vera criticità non riguarda il servizio mensa in sé, ma l’inadeguatezza strutturale degli ambienti scolastici. Nessuna ditta, per quanto efficiente, può sopperire a queste mancanze logistiche.

Per questo motivo, ritengo sia urgente coinvolgere il Settore Lavori Pubblici del Comune di Brindisi. Propongo che la Commissione convochi immediatamente il dirigente e i funzionari tecnici per avviare un ciclo di sopralluoghi estesi a tutti i plessi scolastici della città.

Solo con un intervento straordinario sull’edilizia scolastica potremo garantire ai nostri figli ambienti salubri, sicuri e realmente idonei alla vita scolastica.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi