Sorino (Siap) a Brindisi intervento con taser fondamentale.

Il Segretario Generale Provinciale SIAP Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Brindisi, Cosimo Sorino dichiara il Taser è strumento di deterrenza, fondamentale nel nostro lavoro”. Le mie congratulazioni e ringraziamenti agli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti di Brindisi che, nel pomeriggio di ieri, con professionalità e coraggio, sono intervenuti nei pressi del dormitorio per migranti di via Provinciale San Vito, per bloccare un 29enne straniero in possesso di due lunghi coltelli con cui minacciava i passanti.

L’estrema delicatezza dell’intervento ha imposto agli agenti accorsi a ricorrere all’utilizzo del Taser, che con efficacia ha reso inoffensivo il soggetto, consentendo poi di arrestarlo e metterlo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

“Dal marzo del 2022- da quando in nostro uso – il Taser, che nella grande maggioranza dei casi sortisce gli effetti sperati solo con la sua esibizione, quindi è uno strumento fondamentale nel nostro lavoro. Ma non dobbiamo dimenticare che il deterrente più efficace è la maggior presenza sul territorio delle forze dell’ordine, che si ottiene aumentando la presenza delle volanti e gazzelle in città’.