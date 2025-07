Sorino (Siap): la sicurezza sia priorità e non solo slogan!

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un escalation di episodi criminosi in questa provincia che hanno destato allarme sia tra i cittadini che le Istituzioni locali. Fatto sta che benissimo ha fatto SE il Prefetto a riunire il Comitato per l’ordine e sicurezza itinerante a Francavilla Fontana che aveva visto un grave episodio di un ferimento in pieno centro e l’uccisione del nostro collega Carlo Legrottaglie sempre nella città degli imperiali. Tanto che il sindaco DENUZZO aveva richiesto l’istituzione di un nuovo Commissariato di Ps in quella città.

Fino all’episodio di stamattina in pieno centro e giorno a San Pietro Vernotico con la rapina al furgone portavalori che trasportava gli incassi del Supermercato MD ivi allocato. Questi episodi a breve distanza di tempo tra di loro nella provincia, dimostrano se c’è ne fosse ancora bisogno che questa provincia ha bisogno di un controllo del territorio capillare, effettivo e garantito anche in virtù delle mutazioni della criminalità organizzata che stanno avvenendo in questo periodo.

In un momento storico come questo segnato da un diffuso senso di insicurezza e di una sempre più crescente domanda di sicurezza e tutela da parte dei cittadini, il piano dei potenziamenti del Dipartimento della Ps va proprio in senso contrario se assegna (per giunta dopo l’estate) una sola unità a in provincia di Brindisi e solo alla Polizia Stradale, per non parlare del piano dei rinforzi estivi, che ci vede esclusi per l’ennesima estate di fila.

Se poi a questo aggiungiamo la vocazione turistica della provincia e di alcune località che d’estate vengono prese d’assalto da turisti con presenze decuplicate, che rendono ancora più critica la situazione del controllo del territorio delle Volanti che può essere garantito limitando i diritti dei poliziotti che devono “rinunciare” con spirito di sacrificio a qualche diritto per garantire i cittadini ad essere tutelati e sicuri, così come i colleghi della Frontiera che devono presso l’Aeroporto e il Porto sobbarcarsi in poche unità, di centinaia di controlli ai passeggeri in entrata ed uscita dal territorio nazionale o per non parlare della Polizia Stradale che riesce a fare una pattuglia facendo i salti mortali con le risorse a disposizione, dimenticando forse che oltre a chi pattuglia le strade dobbiamo avere in ufficio chi poi le pratiche prodotte le deve evadere. Quindi la coperta da dove la si vuole tirare è sempre più corta.

Questa provincia va rafforzata con un piano straordinario, per tamponare un emorragia resa critica dai pensionamenti, che abbassano il livello numerico e qualitativo della prevenzione e repressione, quindi si annuncia un estate molto pesante per gli operatori della sicurezza, sperando che almeno il Commissariato di San Pietro Vernotico veda la luce il prima possibile.

COSIMO SORINO

Segretario Generale Provinciale S.I.A.P.