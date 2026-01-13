Sorino (Siap) – Piano rafforzamento organici di polizia nel Brindisino. Giusto fare chiarezza

PIANO RAFFORZAMENTO ORGANICI POLIZIA DI STATO SUL TERRITORIO BRINDISINO

GIUSTO FARE CHIAREZZA ED EVITARE CONFUSIONE

Sul fronte del rafforzamento degli organici dobbiamo ricordare che sono almeno alcuni anni, che al Dipartimento della Pubblica Sicurezza abbiamo lanciato l’allarme mettendo in evidenza l’urgente necessità di un piano massiccio di assunzioni per evitare il rischio di andare sotto la linea di galleggiamento per la mancanza di un adeguato e sostanzioso turnover.

I Governi che si sono succeduti hanno messo in campo un graduale incremento di personale bandendo finalmente quei concorsi pubblici bloccati da più di 10 anni.

Anche quest’anno nella giornata di ieri il Dipartimento della Ps ha reso noto, il piano di potenziamento sul territorio nazionale e naturalmente su base locale. I dati della prima fase 2026 sono pubblici e ci dicono che tutta la provincia di Brindisi tra Ispettori e Agenti Assistenti avrà 8 unita totali. Avete capito bene 8 unità totali per tutta la provincia!! Incrementi che però non tengono conto del numero di pensionamenti.

Non per fare polemiche ma siamo curiosi con che criterio siano state scelte le province da rinforzare, dato che la Puglia avrà 170 nuovi assegnati tra Ispettori e Agenti di cui 144 tra Bari, Foggia e Bat, solo 26 per tutto il Salento, ossia le province di Taranto, Brindisi e Lecce.

Se invece vogliamo allargare l’orizzonte e non essere troppo campanilistici, segnaliamo Belluno 25, Bolzano 30, Forli Cesena 46, L’Aquila 29, Latina 20, Livorno 27, Gorizia 49, Trento 36, Udine 47, Varese 31, Verona 41, Perugia 33, Piacenza 27. Se vogliamo rimanere al Sud invece, Siracusa 23, Messina 45, Caserta 71, Cosenza 31, Salerno 32. Quindi ancora una volta siamo figli di un Dio minore, alla faccia della Sicurezza e degli slogan governativi…..

Infine per ulteriore chiarezza, ricordiamo che la provincia di Brindisi non è stata minimamente rafforzata e questo è stato un segnale molto negativo che il SIAP ha immediatamente stigmatizzato e lo porta all’attenzione dell’opinione pubblica, perché i cittadini devono sapere….

Quindi con molta obiettività e senza ascoltare i proclami di chi vuol trarre beneficio per un facile consenso politico, per quanto riguarda il territorio brindisino bisogna continuare a lavorare, se si vuole rafforzare gli organici che sono ancora in grande difficoltà. E come abbiamo avuto modo di segnalare già nel corso degli ultimi anni, le specialità della Polizia di Stato quali Ferroviaria, Stradale e Frontiera, anche se queste ultime due toccate in minima parte questa volta, in questa provincia sono dimenticate…

Il Segretario Generale Provinciale

COSIMO SORINO