Il Soroptimist International club Brindisi ha organizzato un incontro tematico su “La Gemma del Salento. Storia, identità’ e futuro del carciofo brindisino”. L’iniziativa si inserisce nelle azioni dedicate dal club all’’Anno internazionale delle donne agricoltrici con progetti mirati al sostegno delle piccole imprenditrici. Sono intervenuti, tra gli altri, la presidente Maria Antonietta Latini, Anna Guglielmi, imprenditrice della Masseria San Paolo, e Francesca Camilli, socia del club, che ha consegnato il bollino di qualità’ all’imprenditrice Anna Guglielmi.