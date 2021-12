SORPRESO NUOVAMENTE ALLA GUIDA SENZA PATENTE. DENUNCIATO

Cellino San Marco. Sorpreso nuovamente alla guida dell’auto senza patente, denunciato.

I Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 52enne del luogo per reiterazione nella guida senza patente. In particolare, l’uomo è stato sorpreso in una via del centro abitato alla guida della sua autovettura senza patente di guida, poiché revocata, reiterando nel biennio l’analoga violazione. Il veicolo è stato sequestrato per la confisca.