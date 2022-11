“SORSI E MORSI” A SAN MARTINO. VINO E CIBO PER L’ACQUISTO DI DUE DEFIBRILLATORI

“Sorsi e morsi” a S. Martino. Vino e cibo per l’acquisto di due defibrillatori

Ha preso il via stasera la due giorni dedicata all’evento “Sorsi e morsi” organizzata dall’associazione no profit “Batti un colpo” per beneficenza e finalizzata all’acquisto di uno o più defibrillatori. Lo scenario e’ il Chiostro S. Paolo Eremita in via De Leo, accanto alla sede della Provincia di Brindisi. L’iniziativa e’ inserita nel programma della festa “San Martino” a Brindisi. Un modo per degustare il vino novello di alcune aziende vitivinicole brindisine e alcuni piatti tipici pugliesi per S. Martino, con il fine ultimo della soludarieta e beneficenza. Presenti all’inaugurazione il sindaco Riccardo Rossi, il vice prefetto, dott. ssa Olivieri, gli assessori comunali Vitale e Pinto, e il dott. Greco in rappresentanza dell’Asl Brindisi.