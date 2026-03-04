Facebook Instagram
Sospensione bandi Pia e MiniPia. Richiesta di audizione dei consiglieri regionali di maggioranza 

Di seguito il testo  sottoscritto dai consiglieri di maggiornaza con la quale  ai Presidenti delle Commissioni consiliari I e IV, l’audione del presidente Decaro e dell’assessore  allo Sviluppo Economico, Di Sciascio sulla sopensione  dei bandi Pia e MiniPia: “La sospensione degli avvisi Pia, MiniPia e di altre misure a sostegno delle imprese pugliesi rappresenta un grave freno allo sviluppo economico e produttivo della nostra Regione, caratterizzata da medie e piccole realtà, per le quali queste misure rappresentano sostegni e risorse fondamentali. 
“Per questo si chiede ai presidenti della I commissione Bilancio e della IV Commissione Industria e Commercio, di convocare in audizione, in seduta congiunta, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio e il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. 
“L’impossibilità di presentare nuove istanze finanziate con risorse PR Puglia FESR–FSE+ 2021-2027, a causa dell’elevato numero di domande presentate rispetto alle risorse disponibili, è un ostacolo che va superato. 
“Pertanto, in questa fase, appare necessario garantire massima trasparenza su stato delle risorse residue per ciascuna misura sospesa, istanze pervenute e ammesse all’istruttoria, criteri di valutazione, tempi, eventuali economie e soprattutto sulle prospettive di rifinanziamento degli strumenti finanziari e sulla riapertura dei bandi. Per le imprese che rischiano di essere escluse, sarebbe inoltre importante comprendere se c’è la possibilità di strumenti transitori o alternativi.
“L’idea è di verificare la possibilità di utilizzare il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, FSC, per dare continuità a quegli strumenti, che sono ossigeno per le imprese pugliesi che avevano già programmato investimenti sul territorio.”  I consiglieri regionali 
 
Elisabetta Vaccarella
 
Ubaldo Pagano
 
Domenico De Santis
 
Giovanni Vurchio
 
Isabella Lettori
 
Rossella Falcone
 
Stefano Minerva
 
Loredana Capone
 
Toni Matarrelli
 
Felice Spaccavento
 
Nicola Rutigliano
 
Tommaso Gioia
 
Giulio Scarpato
 
Giuseppe Fischetti
 
Rosa Barone
 
Maria La Ghezza
 
Annagrazia Angolano
 
Saverio Tammacco
 
Antonio Tutolo
 
Ruggiero Passero
 
Cosimo Borracino
