Sospensione bandi Pia e MiniPia. Richiesta di audizione dei consiglieri regionali di maggioranza 

|Di seguito il testo sottoscritto dai consiglieri di maggiornaza con la quale ai Presidenti delle Commissioni consiliari I e IV, l’audione del presidente Decaro e dell’assessore allo Sviluppo Economico, Di Sciascio sulla sopensione dei bandi Pia e MiniPia: “La sospensione degli avvisi Pia, MiniPia e di altre misure a sostegno delle imprese pugliesi rappresenta un grave freno allo sviluppo economico e produttivo della nostra Regione, caratterizzata da medie e piccole realtà, per le quali queste misure rappresentano sostegni e risorse fondamentali.
“Per questo si chiede ai presidenti della I commissione Bilancio e della IV Commissione Industria e Commercio, di convocare in audizione, in seduta congiunta, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio e il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.
“L’impossibilità di presentare nuove istanze finanziate con risorse PR Puglia FESR–FSE+ 2021-2027, a causa dell’elevato numero di domande presentate rispetto alle risorse disponibili, è un ostacolo che va superato.
“Pertanto, in questa fase, appare necessario garantire massima trasparenza su stato delle risorse residue per ciascuna misura sospesa, istanze pervenute e ammesse all’istruttoria, criteri di valutazione, tempi, eventuali economie e soprattutto sulle prospettive di rifinanziamento degli strumenti finanziari e sulla riapertura dei bandi. Per le imprese che rischiano di essere escluse, sarebbe inoltre importante comprendere se c’è la possibilità di strumenti transitori o alternativi.
“L’idea è di verificare la possibilità di utilizzare il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, FSC, per dare continuità a quegli strumenti, che sono ossigeno per le imprese pugliesi che avevano già programmato investimenti sul territorio.” I consiglieri regionali
Elisabetta Vaccarella
Ubaldo Pagano
Domenico De Santis
Giovanni Vurchio
Isabella Lettori
Rossella Falcone
Stefano Minerva
Loredana Capone
Toni Matarrelli
Felice Spaccavento
Nicola Rutigliano
Tommaso Gioia
Giulio Scarpato
Giuseppe Fischetti
Rosa Barone
Maria La Ghezza
Annagrazia Angolano
Saverio Tammacco
Antonio Tutolo
Ruggiero Passero
Cosimo Borracino