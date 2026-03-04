Sospensione bandi Pia e MiniPia. Richiesta di audizione dei consiglieri regionali di maggioranza 

Di seguito il testo sottoscritto dai consiglieri di maggiornaza con la quale ai Presidenti delle Commissioni consiliari I e IV, l’audione del presidente Decaro e dell’assessore allo Sviluppo Economico, Di Sciascio sulla sopensione dei bandi Pia e MiniPia: “La sospensione degli avvisi Pia, MiniPia e di altre misure a sostegno delle imprese pugliesi rappresenta un grave freno allo sviluppo economico e produttivo della nostra Regione, caratterizzata da medie e piccole realtà, per le quali queste misure rappresentano sostegni e risorse fondamentali.

“Per questo si chiede ai presidenti della I commissione Bilancio e della IV Commissione Industria e Commercio, di convocare in audizione, in seduta congiunta, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio e il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

“L’impossibilità di presentare nuove istanze finanziate con risorse PR Puglia FESR–FSE+ 2021-2027, a causa dell’elevato numero di domande presentate rispetto alle risorse disponibili, è un ostacolo che va superato.

“Pertanto, in questa fase, appare necessario garantire massima trasparenza su stato delle risorse residue per ciascuna misura sospesa, istanze pervenute e ammesse all’istruttoria, criteri di valutazione, tempi, eventuali economie e soprattutto sulle prospettive di rifinanziamento degli strumenti finanziari e sulla riapertura dei bandi. Per le imprese che rischiano di essere escluse, sarebbe inoltre importante comprendere se c’è la possibilità di strumenti transitori o alternativi.

“L’idea è di verificare la possibilità di utilizzare il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, FSC, per dare continuità a quegli strumenti, che sono ossigeno per le imprese pugliesi che avevano già programmato investimenti sul territorio.” I consiglieri regionali



