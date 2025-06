Sospesa dalla Polizia la licenza di un noto esercizio pubblico di Francavilla Fontana

Lo scorso 3 giugno, la Polizia di Stato di Brindisi ha notificato la sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, per giorni 15, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nei confronti del titolare di un esercizio commerciale ubicato nel Comune di Francavilla Fontana, emessa dal Questore di Brindisi a seguito di un’attività istruttoria effettuata dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Brindisi a seguito di proposta avanzata dal Comando Stazione Carabinieri di Francavilla Fontana (BR).

L’atto amministrativo trae origine dall’esito di un intervento a tutela della quiete pubblica operato agli inizi dello scorso mese di maggio presso l’esercizio in argomento dal personale della Stazione Carabinieri di Francavilla Fontana che, nella circostanza, aveva avuto notizia di un’aggressione avvenuta poco prima all’interno del locale, continuata nelle immediate adiacenze e proseguita addirittura per le vie cittadine del paese, così come accertato successivamente con attività di indagine del predetto Ufficio.

La conseguente attività istruttoria effettuata dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Brindisi ha fatto emergere, inoltre, alcune gravi criticità, contestate con sanzioni amministrative che sottolineano, in particolar modo, il comportamento omissivo del titolare dell’esercizio commerciale che volutamente non ha segnalato alle forze di Polizia il grave episodio delittuoso che ha destato un grave allarme sociale compromettendo e ritardando l’avvio delle indagini volte a ricostruire il fatto reato e ad identificare i responsabili, determinando, altresì, rischio per la sicurezza pubblica.