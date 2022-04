SOSTA NON PREVISTA DELLA NAVE DA CROCIERA NORWEGIAN. MILLE CROCIERISTI IN GIRO PER LA CITTA’

E’ arrivata stamattina nel porto di Brindisi la nave da crociera #norwegianstar della compagnia #norwegiancruiseline che ieri pomeriggio ha chiesto di poter venire a #Brindisi ,in sostituzione del previsto scalo di #Corfù. Nonostante la richiesta improvvisa gli uffici dell’Autorità Portuale si sono immediatamente attivati per assicurare non solo i consueti servizi , ma anche e soprattutto per reperire la banchina di ormeggio, anche in considerazione delle dimensioni della nave (294mt). E’ stato attivato l’info point mentre il Comune di Brindisi ha predisposto i propri servizi di accoglienza. A bordo ci sono circa mille passeggeri, molti dei quali stanno visitando la città. La partenza per #Kotor è prevista alle 18,00 .