Sosta selvaggia nei pressi del porticcicolo. I residenti protestano…

Sosta selvaggia nei pressi del porticciolo di Brindisi, in via Luigi Rizzo I residenti della zona si trovano spesso a dover chiedere l’intervento della Polizia Locale per liberare La carreggiata ostruita dal parcheggio selvaggio di alcuni automobilisti!

Problema ancora più serio quando a dover passare sono mezzi di soccorso.

E’ evidente che alle porte della stagione estiva il porticciolo è molto frequentato e questi episodi fanno parte del quotidiano ma nessuno se ne prende carico.

Partiamo dalla gente incivile che, pur di non fare due passi, non parcheggia nelle aree adibite alla sosta (come il parcheggio della spiaggia Materdomini o il piazzale antistante il porticciolo turistico), ma nemmeno chi è deputato ai controlli, pur sapendo dell’esistenza da diversi anni di questa problematica riesce a trovare una soluzione quale semplicemente quella di posizionare di ciò che pèuò servire a delimitare la carreggiata (anche un semplice cordolo stradale permetterebbe di capire che quella zona di transito non può essere adibita a parcheggio).