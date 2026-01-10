Sostituzione condotte in via Cappuccini, da lunedì il monitoraggio della zona prima dell’avvio del cantiere

Da lunedì 12 gennaio 2026 prendono l’avvio le opere per la sostituzione delle condotte in via Cappuccini e nelle arterie adiacenti. In particolare, si inizia con il monitoraggio delle vie oggetto dei lavori, opera propedeutica all’installazione del cantiere, che avverrà nei giorni successivi, con la viabilità e la sosta che potrebbero subire modifiche.

Esse saranno comunicate con apposite ordinanze, a seconda del cronoprogramma che la ditta esecutrice dei lavori andrà producendo. Il tutto per arrecare il minor disagio possibile ai residenti ed alla viabilità nell’intera zona interessata dalle opere.

“I lavori interesseranno, tra l’altro, via Cappuccini da via Pontinia a via Osanna per un totale di mille metri lineari e ancora via Pontinia, da via Appia a via Cappuccini, per 350 metri lineari e ci si occuperà anche di altre arterie – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo -. Con la ditta appaltatrice faremo in modo di offrire alla città un cronoprogramma delle opere che dovrebbero completarsi entro il 31 dicembre di quest’anno”.