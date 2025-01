Sotterra rifiuti in una lama carsica. Denunciato dai Carabinieri Forestali

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Ostuni hanno individuato, e sono prontamente intervenuti, su lavori di sbancamento all’ interno di un terreno agricolo in contrada ”Bicocca” nell’ agro di Fasano.

Da speditivi accertamenti è risultato che i lavori, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico poiché ricompresa nel tematismo delle “lame carsiche” (componenti geomorfologiche) nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, erano completamente abusivi, privi di qualsivoglia autorizzazione.

Il proprietario del fondo rustico aveva creato, con lo scavo, una rampa di accesso all’ alveo della “lama”, con la realizzazione di due grosse buche per estrarvi terreno, riempiendo le stesse di rifiuti di vario genere, in prevalenza scarti di demolizione, plastiche, legno ed altro.

I Militari hanno provveduto nell’ immediatezza a sottoporre tutta l’ area a sequestro preventivo, ad evitare la prosecuzione dell’ utilizzo illegale; allo stesso tempo, hanno deferito il 70enne conduttore del fondo rustico, nonché esecutore dei lavori.

Allo stesso sono stati ascritti i reati di cui all’ art. 44, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (“Testo Unico dell’ Edilizia e dell’ Urbanistica”) ed all’ art. 181, comma 1, del Decreto legislativo 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) per intervento di rilevante trasformazione in assenza di titolo abilitativo ed autorizzazione paesaggistica, nonché per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’ art. 256, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 152/2006 (“Testo Unico Ambientale”).

Si evidenzia che, essendo i procedimenti penali ancora nella fase delle indagini preliminari, le persone segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini stesse e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.