Sottoscritta a Brindisi la dichiarazione congiunta Italia-Usa sulla “Pax Silica”, il saluto del sindaco Marchionna

Nella mattinata di oggi, venerdì 31 luglio 2026, nella sede di Palazzo Montenegro, l’Ambasciatore Armando Varricchio, Inviato Speciale del Ministro Tajani per l’innovazione e le nuove tecnologie, e l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, hanno sottoscritto la dichiarazione congiunta, con la quale viene formalizzata l’adesione italiana alla Pax Silica, con l’Italia che entra a pieno a pieno titolo in un’iniziativa strategica di cooperazione internazionale a trazione americana, che a oggi conta più di 20 Paesi, e che si inserisce in un contesto di crescente competizione globale sulle tecnologie avanzate.

La firma, avvenuta alla presenza del prefetto di Brindisi, Guido Aprea, del vicepresidente vicario della Commissione parlamentare antimafia, on. Mauro D’Attis, del Presidente del Consiglio regionale, on. Antonio Matarrelli, e del sindaco del Capoluogo, dott. Giuseppe Marchionna, è stata presentata come ulteriore tassello del carattere strategico dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, in considerazione del fatto che obiettivo della Pax Silica è quello di promuovere la costruzione di un ecosistema affidabile e resiliente, fondato sulla cooperazione tra Paesi che condividono interessi strategici e standard comuni per le tecnologie chiave (dal silicio ai minerali critici, dai sistemi high-tech e alle infrastrutture digitali) dell’era dell’intelligenza artificiale.

In questa occasione, il sindaco di Brindisi, nel porgere “il benvenuto in città a Sua Eccellenza l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America, Tilmann Fertitta, e all’inviato speciale del Ministro degli Affari Esteri, l’Ambasciatore Armando Varricchio”, ha inteso sottolineare come la dichiarazione congiunta sulla “Pax Silica” sia “un importante accordo di collaborazione strategica tra Italia e Stati Uniti”, manifestando estremo orgoglio “che questo accordo venga firmato proprio a Brindisi — una città dalla storica vocazione internazionale. Essa ospita già il Global Service Centre delle Nazioni Unite – ha ribadito Marchionna -, e al tempo stesso rafforza la propria proiezione internazionale attraverso la Brindisi International School, l’unica istituzione scolastica in lingua inglese, organizzata secondo gli standard americani, situata a sud di Napoli in Italia”.

Il sindaco Marchionna, ha quindi ringraziato “il Vicepresidente Tajani e i distinti ambasciatori in visita”, rivolgendo loro “i più calorosi auguri per il rafforzamento dei legami di amicizia e collaborazione tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia”.