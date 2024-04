Sottoscritta convenzione tra ASL Brindisi e STP Brindisi per le visite mediche del personale

È stato raggiunto nella giornata di ieri un risultato importante per STP Brindisi. È stata infatti sottoscritta dalla Presidente Avv. Alessandra Cursi con la ASL di Brindisi la convenzione per le visite mediche preassunzionali e di routine degli autisti, che finora venivano svolte a Bari, con non pochi disagi per gli autisti e con oneri economici gravosi a carico di STP.

È un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra istituzioni ed in particolare grazie alla disponibilità del Direttore Generale della ASL, Dott. Maurizio De Nuccio, all’interessamento del Presidente della Provincia, On. Tony Matarrelli, socio di maggioranza di STP, e all’impegno della Presidente dell’Azienda, che ha sottolineato come questa sia un’opportunità per garantire un elevato livello di servizio erogato ai lavoratori su un tema essenziale come il controllo della salute per coloro i quali quotidianamente hanno la responsabilità degli utenti del trasporto pubblico.