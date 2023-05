SOTTOSCRITTA CONVENZIONE TRA PROVINCIA E SANTA TERESA PER IL POLO BIBLIO-MUSEALE

Gestione Poli Biblio-Museali: sottoscritta convenzione tra Provincia di Brindisi e Santa Teresa spa

Tramite una convenzione sottoscritta tra la Provincia di Brindisi e la Santa Teresa Spa, è stata affidata alla suddetta società la gestione dei Poli Biblio-museali di Foggia, Brindisi e Lecce.

Una collaborazione che giunge a seguito dell’accordo sottoscritto lo scorso dicembre tra la stessa Provincia di Brindisi e la Regione Puglia per l’esecuzione della convenzione in parola a valere sulle risorse di cui al bilancio della Regione Puglia per l’anno 2023 per una spesa complessiva di € 1.530.000,00.

La convenzione ha durata un anno: dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

La Provincia di Brindisi ha così attivato, mediante affidamento diretto in house

providing alla società “Santa Teresa S.p.A.”, il servizio di “GESTIONE DEI POLI BIBLIO- MUSEALI REGIONALI“, al fine di garantire la continuità della gestione delle strutture delle Province di Foggia, Brindisi e Lecce e la gestione della Biblioteca ex provinciale di Brindisi, inserita nel sistema regionale dei Poli Biblo-Museali, mediante il ricorso a 46 unità di personale in carico alla Società.

Il personale è rappresentato da:

n. 28 unità part-time, già dipendenti della Società dislocate presso le strutture della Provincia di Foggia;

unità part-time, già dipendenti della Società dislocate presso le strutture della Provincia di Foggia; n. 6 unità part-time già dipendenti della Società di cui n. 5 unità dislocate presso il Museo di Brindisi e n. 1 unità presso la Biblioteca dei Ragazzi di Brindisi,

unità part-time già dipendenti della Società di cui n. 5 unità dislocate presso il Museo di Brindisi e n. 1 unità presso la Biblioteca dei Ragazzi di Brindisi, n. 5 unità che sono già operanti alla data del 31.12.2022 con contratti di lavoro autonomo e/o incarichi di collaborazione presso le strutture Biblio-Museali di Lecce;

unità che sono già operanti alla data del 31.12.2022 con contratti di lavoro autonomo e/o incarichi di collaborazione presso le strutture Biblio-Museali di Lecce; n. 7 unità part-time dipendenti della Società da dislocare presso la Biblioteca regionale di Brindisi a far data dal 01.07.2023 e sino allo scadere della convezione.

Le strutture coinvolte nello svolgimento delle attività sono:

– per la Provincia di Foggia: Biblioteca La Magna Capitana, Museo del Territorio, Museo di Storia Naturale, Galleria d’arte Moderna e Contemporanea, Biblioteca di Canosa;

– per la Provincia di Brindisi: Biblioteca Mediaporto, Biblioteca dei Ragazzi, Museo Ribezzo; –

– per la Provincia di Lecce: Museo di Castromediano, Biblioteca Bernardini;

I servizi all’interno dei Poli Biblio-Museale consistono essenzialmente in: