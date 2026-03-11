Sottoscritto il protocollo d’intesa per gli assalti alle banche e alla clientela

Sottoscritto il protocollo d’intesa per gli assalti alle

Presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Brindisi si è tenuto un incontro per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra la Prefettura di Brindisi e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), al fine di prevenire la criminalità ai danni delle banche e della clientela. Un accordo con obiettivi importanti: ridurre le rapine e i reati ai danni delle banche e della clientela; coinvolgere la comunità locale nella prevenzione della criminalità; condividere dati e conoscenze tra le istituzioni e le forze di polizia per prevenire e contrastare la criminalità. La firma del Protocollo è un chiaro esempio di come la collaborazione tra le istituzioni e la società civile può sicuramente contribuire a creare un ambiente più sicuro e protetto per tutti, con un rafforzamento della sicurezza nelle banche del territorio, raggiungendo più alti livelli di tutela dei cittadini, con il potenziamento del rapporto di collaborazione tra Prefettura, Forze di polizia e istituti bancari. Un’azione di contrasto alla criminalità che sta colpendo il nostro territorio. Un passo importante, con impegni veri di collaborazione, per rafforzare qualsiasi forma di tutela, fisica e immateriale, compreso i cyberattacchi, truffe agli anziani e tanto altro. Un modo per incominciare a dare risposte concrete ai cittadini, al territorio, un segnale che lo Stato vince e la criminalità perde. Anna Consales