Sottoscritto il Protocollo per Patto di Servizio fra tre parti sociali presenti sul territorio

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un incontro per la presentazione e sottoscrizione del Protocollo del Patto di servizio tra Lions Club Brindisi, Feder S. P. e V. (Federazione Pensionati Sanitari, Vedove e Superstiti) Brindisi e Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi. I tre firmatari, avv. Ernestina Sicilia, Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Brindisi, dr. Alfonso Baldassarre, Presidente Lions Club Brindisi, e il dr. Renato Poddi, Presidente Feder. S. P. e V. Brindisi, hanno ampiamente illustrato l’importanza del documento basato sul fare prevenzione sanitaria in una logica di solidarietà sociale, in un contesto di sensibilizzazione civica. Un progetto importante per svolgere delle attività utili al cittadino. Un accordo fra tre parti sociali presenti sul territorio che si adoperano per dare un ulteriore apporto soprattutto ai più bisognosi e che condividono “principi ispirati alla solidarietà e fraternità umana e all’integrazione sociale di ogni individuo”. Tre ambiti specifici che vogliono collaborare con il bene comune, come unica e importante finalità. Anna Consales