Dichiarazione congiunta del segretario generale Fim Cisl Taranto Brindisi Michele Tamburrano e dell’operatore territoriale di Brindisi Fim Cisl, Celestino Bruni.

ITALSISTEMI – ex GRUPPO DEMA: «Sottoscritto il verbale di accordo per la salvaguardia degli 85 lavoratori del Gruppo Dema. Da oggi inizia un nuovo capitolo».

C’è l’impegno di Italsistemi ad attingere dal “bacino delle professionalità, costituito presso I’Arpal Puglia, Cpi di Brindisi, nel caso di volontà di assumere nuove posizioni lavorative per le stesse mansioni, professionalità e ruoli. È tra le buone notizie emerse oggi in Regione a Bari, nel corso della consultazione sindacale di esame congiunto, in seguito all’acquisizione da parte di Italsistemi del Gruppo Dema, operante nel territorio di Brindisi.

Presenti all’incontro, i rappresentanti Italsistemi e del Gruppo Dema, oltre alle organizzazioni sindacali e le relative Rsu.

Si procederà in continuità e tutti i lavoratori conserveranno le attuali condizioni in essere.

A decorrere dal perfezionamento dell’atto di cessione, presumibilmente entro il mese di settembre 2024, i rapporti di lavoro del personale dipendente da Dar, in forza alla data di efficacia della cessione, continuano con il cessionario Italsistemi e i dipendenti conserveranno tutti i diritti che ne derivano. Pertanto, tutti i lavoratori addetti all’azienda Dar saranno assorbiti alle dipendenze di Italsistemi, con applicazione del contratto collettivo nazionale per le lavoratrici e i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.

Dar liquiderà ai lavoratori il trattamento di fine rapporto secondo i termini, le modalità e nei limiti di legge, le indennità per ferie e permessi non goduti, i ratei delle mensilità aggiuntive, il rateo dell’elemento perequativo, nonché tutti gli importi dovuti ai Lavoratori stessi, così come accantonati in Dar. Contestualmente accordato la cessione del contratto di solidarietà sottoscritto in data 21 dicembre 2023, affinché i suoi effetti proseguano senza soluzione di continuità a favore della cessionaria Italsistemi.

«Al momento del passaggio di proprietà – osserva il segretario generale della Fim Cisl Taranto Brindisi, Michele Tamburrano – verrà siglato accordo tra Dema e Italsistemi di collaborazione per gestire il transitorio – ossia qualifiche, sistemi gestionali e informatici – per consentire ad entrambi i gruppi di non creare strappi lavorativi e dare il tempo necessario a consolidare l’autonomia di Italsistemi. L’accordo sarà per un periodo fino al 2025».

La Fim Cisl Taranto Brindisi esprime soddisfazione per il risultato raggiunto che mette la parola fine alla crisi del gruppo Dema iniziato due anni addietro. «Crediamo che questo – sostiene Tamburrano – deve rappresentare un punto di partenza per la Dar».

Soddisfazione dei metalmeccanici della Cisl anche per le ulteriori clausole inserite all’interno del verbale di accordo sottoscritto tra le parti. «Risulta per noi fondamentale – aggiunge l’operatore territoriale di Brindisi, celestino Bruni – l’impegno da parte della subentrante Italsistemi, ad attingere dai lavoratori facenti parte del bacino delle competenze creato un anno fa, grazie all’impulso delle organizzazioni sindacali e la Regione Puglia, in via preferenziale in caso di future assunzioni. Un ringraziamento va alla Regione Puglia per aver seguito tutto il percorso dall’inizio della crisi e al gruppo Dema che ha gestito sapientemente il periodo del concordato riuscendo a traghettare l’azienda in acque più tranquille. Da oggi – conclude Bruni – inizia un nuovo capitolo e continueremo a vigilare sul nuovo progetto».