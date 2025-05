Spaccata ai danni della profumeria “Amore”: arrestati 5 brindisini

La Procura della Repubblica di Brindisi ha delegato gli Ufficiali di P.G. della Polizia di Stato ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare a carico di cinque uomini responsabili -allo stato delle indagini e nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale- di vari reati contro il patrimonio consumati nel capoluogo brindisino. L’attività investigativa, diretta dalla suddetta Procura e svolta dalla Squadra Mobile presso la Questura di Brindisi, è scaturita dal tentativo di furto con il metodo della c.d. spaccata avvenuto a Brindisi il 5 febbraio 2024 ai danni di un esercizio commerciale. In particolare, quattro soggetti travisati a bordo di un’autovettura scura provento di furto, utilizzata come ariete, cercavano invano, con più tentativi, di sfondare la vetrata dell’esercizio commerciale, non riuscendovi e quindi dileguandosi. Le immagini acquisite sul luogo del fatto e dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo il tragitto di fuga hanno consentito di individuare uno degli indagati. Poi successivi approfondimenti investigativi, svolti attraverso indagini tradizionali e attività tecniche di intercettazione, hanno portato alla luce ulteriori ed analoghi episodi delittuosi consumati in questo capoluogo, dallo stesso indagato in concorso con gli altri soggetti destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare. Inoltre, nel corso delle indagini sono stati effettuati altri due arresti in flagranza e sequestrati strumenti utilizzati per la forzatura dei nottolini delle autovetture e l’alterazione delle centraline delle autovetture. Dei cinque indagati, tutti brindisini, tre sono stati ristretti nella casa circondariale di Brindisi mentre gli altri due sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.