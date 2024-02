“Spaccata” alla profumeria “Amore”. La solidarietà del sindaco Marchionna

La profumeria “Amore”, situata nel centralissimo corso Garibaldi, nei giorni scorsi ha subito per la terza volta una “spaccata”, con danni ingenti provocati dalla rottura dei cristalli e dal furto della merce in esposizione. Un fatto gravissimo, tanto più se si considera ikl fatto che ci si trova proprio nel cuore della zona commerciale di Brindisi. Il sindaco Pino Marchionna ha voluto recarsi sul posto per esprimere piena solidarietà alla signora Conni Paglianiti, titolare della profumeria. Un bel gesto finalizzato a far sentire meno soli chi continua ad investire nel commercio in una città difficile come Brindisi.