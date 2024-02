Tornano le “spaccate” nel pieno centro di Brindisi. L’ultima si è verificata in nottata ai danni della profumeria “Amore”, in corso Garibaldi. E’ stata distruttura una grande vetrata di ingresso ed adesso sono in corso verifiche per capire se è stata rubata anche della merce all’interno. E’ la terza volta che questa profumeria subisce una “spaccata” nonostante sia localizzata in pieno centro.