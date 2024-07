Spaccio di droga – sospesa la licenza per 15 giorni a noto ristorante di Mesagne

La Polizia di Stato ha notificato un provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 100 TULPS emesso dal Questore della provincia di Brindisi, Giampiero LIONETTI, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di sospensione per giorni 15 della licenza per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un noto esercizio sito nel centro storico del comune di Mesagne.

L’atto amministrativo è la diretta conseguenza dell’esecuzione da parte del Commissariato di P.S. di Mesagne della Questura di Brindisi di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Brindisi a carico di nr. 17 soggetti.

La conseguente attività istruttoria effettuata dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Brindisi a carico di un dipendente di un esercizio commerciale del centro cittadino di Mesagne, ritenuto responsabile di reati nell’ambito delle sostanze stupefacenti commessi all’interno dell’esercizio anche, ha permesso di sanzionare la condotta omissiva del gestore e quella illecita del dipendente dell’esercizio pubblico per aver consentito entrambi che il locale venisse adibito quale luogo di acquisto, consumo e cessione di sostanze stupefacenti, anche e soprattutto in orario notturno e di chiusura al pubblico.