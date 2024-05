Sparatoria a Mesagne – Ferita una donna 47enne a colpi di pistola. E’ grave

Un gravissimo fatto di sangue si è verificato nel primo pomeriggio, poco dopo le ore 14, nella zona industriale di Mesagne. Una donna di 47 anni è stata raggiunta da colpi di pistola e quando è arrivata in ospedale al Perrino le sue condizioni erano molto gravi.

La vittima dell’agguato viaggiava a bordo di una autovettura Nissan di colore bianco insieme ad altre persone. A quanto pare, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto si sarebbe fermata nei pressi del piazzale di ingresso di una azienda e sarebbe stata raggiunta da una autovettura Golf di colore grigio. Sarebbe stato proprio uno degli occupanti di quest’ultima ad uscire dal veicolo ed a frantumare il vetro della Nissan dal lato passeggero per poi colpire la donna con una pistola. La lite – pare di natura familiare – avrebbe coinvolto anche tutti gli altri presenti, tanto è vero che un uomo sarebbe stato colpito al volto da un colpo di mazza da baseball. A dare l’allarme sono stati i conducenti di alcune auto transitate sulla stessa complanare e quindi sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di polizia di Mesagne e della Squadra Mobile di Brindisi insieme al personale del 118 che ha soccorso la donna e un altro ferito. La pistola utilizzata per il ferimento, una calibro 7.65, non è stata trovata. Sul posto anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi del caso.

I due gruppi coinvolti nella lite finita nel sangue pare siano entrambi giunti da Brindisi.