Sparatoria davanti ad un lido. Due feriti. Come il Far West…

Sparatoria davanti ad uno stabilimento balneare, sulla litoranea nord di Brindisi. Si è verificata stamattina e le persone coinvolte sono due che si sono successivamente presentate in ospedale per ferite da arma da fuoco. Entrambi, però, non correrebbero pericoli di vita, ma il fatto gravissimo è che questa scena da far west si è verificata poco prima delle 10 quando le spiagge era no già piene di gente.

Una vera e propria resa dei conti per una lite che, a quanto pare, sarebbe scoppiata ieri sera quando ormai nello stabilimento balneare c’era poca gente. Ovviamente si ignorano le ragioni di quanto accaduto, ma gli agenti della squadra mobile e delle volanti hanno già raccolto i filmati delle telecamere presenti nella zona e le testimonianze di chi è rimasto sul posto. Tanta gente che ha sentito i colpi di pistola, invece, si è data alla fuga. Della sparatoria sono rimaste le tracce di sangue proprio all’esterno di un lido.

A quanto pare, almeno uno dei due avrebbe precedenti penali, anche se tutti e due i protagonisti adesso dovranno fare i conti con i provvedimenti che assumerà il magistrato di turno.

Quanto accaduto fa tornare un clima di tensione nella città di Brindisi dopo un periodo di calma apparente, anche se non è da escludere che dietro la sparatoria ci siano futili motivi e non una vera e propria resa dei conti.