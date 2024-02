Spettacoli ed eventi – Luperti: “Siamo all’ennesima farsa. Intervenga il Sindaco!

L’Amministrazione Comunale di Brindisi ne ha fatto un’altra delle sue e, come spesso accade, nel settore di competenza dell’Assessore alle Attività produttive Luciano Loiacono. E’ stato pubblicato, infatti, un avviso pubblico del Comune in riferimento all’organizzazione del mercatino e degli eventi legati al Carnevale 2024. Le domande possono essere presentate entro il 5 febbraio per eventi che devono essere realizzati a partire dal 7 febbraio!

Ciò significa che solo dopo la scadenza del 5 febbraio una “commissione appositamente nominata” dovrà effettuare le comparazioni e scegliere chi dovrà realizzare le iniziative in questione ricevendo un contributo dell’Amministrazione Comunale di 5.000 euro.

L’aspetto grottesco è che il vincitore sarà informato di aver superato eventuali concorrenti solo nel pomeriggio del 5 ed avrà giusto qualche ora per procedere – a suo carico – con tutte le autorizzazioni amministrative e con la trasmissione del progetto definitivo all’Ufficio Annona.

E non è tutto! Il vincitore dovrebbe comunicare (forse di notte?) ai cittadini cosa intende fare e soprattutto come si può partecipare agli eventi e sempre nelle stesse (poche) ore bisognerebbe reperire, trasportare, montare strutture, contrattualizzare gli artisti, scegliere gli animatori, la guardiania e provvedere alla pulizia delle aree.

Chi può farcela in questi casi? Chi magari è già sicuro di essere il prescelto? Ed è questo il motivo per cui chiedo al sindaco Marchionna di verificare personalmente la regolarità di ciò che sta accadendo in queste ore, perché oltre al buon nome della sua Amministrazione ne va di mezzo quello di una intera città, ormai stanca di questa approssimazione e di questi altrettanto preoccupanti mezzucci.

Lino Luperti – consigliere comunale