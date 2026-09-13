Spettacolo sul lungomare per la Stracittadina di corsa

Quasi 300 partecipanti, tra agonisti e liberi cittadini, hanno preso parte ad uno spettacolo visivo e sportivo unico. Accanto alle acque del porto di Brindisi, con lo sfondo della nave crociera, delle auto d’epoca, delle Alfa Romeo, si e’ svolta 28esa edizione della Stracittadina brindisina, organizzata dalla Amatori Brindisi. Un percorso che ha condotto i partecipanti al quartiere Casale, nei pressi del

Monumento al Marinaio, per tornare sul Lungomare. 214 uomini e 68 donne hanno dato vita ad una manifestazione particolare, tra la corsa agonistica di 10 Km e la passeggiata agonistica e non di 5 Km. Tra i partecipanti anche gran parte della Giunta comunale tra cui gli assessori Maglie, De Maria, Elmo, Scarano e Di Bello. In prima fila anche il colonnello Carlo Calcagno, sempre presente per manifestare i danni ricevuti dalle esposizioni radioattive a causa della Guerra nei Balcani. Ha vinto Francesco Caliandro che ha percorso la distanza in 33 minuti.