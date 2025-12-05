Spiacevole episodio per due ragazze durante un torneo di padel. Denuncia alla Procura

Sarà un sostituto procuratore della Repubblica di Brindisi a stabilire se ci sono i presupposti per procedere nei confronti di chi ha proferito minacce nei confronti di due ragazze durante un torneo di padel che si è svolto a Brindisi proprio alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne. Le due giovani coinvolte in questa vicenda, infatti, hanno presentato una articolata denuncia alla Procura della Repubblica, raccontando nei dettagli ciò che è accaduto e che ha visto come protagonista un uomo identificato dalle ragazze e ben indicato nella stessa denuncia.

In sostanza, una delle due ragazze, durante gli incontri, ha accusato un riacutizzarsi di un infortunio alla caviglia e quindi ha utilizzato una sedia di plastica per appoggiare il piede. E’ stato a quel punto che l’uomo coinvolto in questa storia – secondo quanto denunciato – ha strappato la sedia allontanandola dalle due ragazze. il tutto, provocando la caduta al suolo del piede infortunato e quindi causando un dolore acuto alla caviglia già lesionata.

E’ stato in quel momento che l’altra ragazza si è avvicinata all’uomo ed ha chiesto spiegazioni, ribadendo che era stato appoggiato il piede sulla sedia solo a causa dell’infortunio. Di tutta risposta l’interessato – sempre secondo quanto riportato nella denuncia – ha chiuso il palmo della mano e, anzandosi in piedi, ha mimato il gesto di sferrare un pugno in pieno volto minacciando di farlo realmente se la ragazza non si fosse allontanata. Minacce rivolte anche ad un testimone dell’accaduto che ha tentato di evitare che dalle parole pesanti si passasse a fatti concreti.

Le due ragazze, costrette ad abbandonare il centro sportivo, hanno deciso di non farla passare liscia a chi si è scagliato contro due donne e quindi hanno presentato una denuncia alla Procura della Repubblica che adesso dovrà valutare la gravità dell’accaduto in cui si configurano ipotesi di reato consistenti in minacce, lesioni personali e azioni lesive della libertà personale.