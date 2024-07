Anche i corsi principali della città sono il simbolo di sporcizia e scarsa igiene, così come quasi in tutti i quartieri di Brindisi. Carte, cartoni, buste di plastica a fare bella mostra di se, si fa per dire, davanti ai negozi e in mezzo ai passanti. Sarà’ colpa anche del vento ma Brindisi sta dando, sotto questo aspetto, una brutta immagine di città’ dedita al turismo, alla storia, alla cultura. Che ne tragga le conclusioni chi deve sorvegliare sul lavoro di tutela di igiene urbana.