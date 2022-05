Sport e autismo: a Mesagne la partita del cuore

Appuntamento domenica 8 maggio, stadio ‘Alberto Guarini’ ore 8.30

Non è la prima volta, e di sicuro non sarà l’ultima, che un’iniziativa sportiva si prefigga il chiaro obiettivo di veicolare un messaggio di solidarietà.

Presso l’Aula consiliare del Comune di Mesagne, si è svolta in mattinata la conferenza stampa convocata per dettagliare l’organizzazione della ‘partita del cuore’ promossa dall’ASD Virtus Calcio Mesagne, in collaborazione con l’APS Coloriamo il mondo. L’iniziativa, che gode del patrocinio della Città di Mesagne, vedrà la partecipazione degli agenti di pubblica sicurezza della Polizia di stato e dei Carabinieri, del Comando di Polizia Municipale e degli amministratori locali. L’appuntamento è per domenica prossima, 8 maggio, presso lo Stadio comunale ‘Alberto Guarini’ a partire dalle ore 8.45. Al torneo si potrà assistere donando un’offerta volontaria che assicurerà la finalità annunciata a più voci dagli organizzatori. La manifestazione, denominata ‘un cuore per l’autismo’, ha uno scopo preciso quanto nobile: raccogliere fondi che serviranno a realizzare progetti e attività laboratoriali destinati a bambini, adolescenti e giovani adulti con disturbo dello spettro autistico.

Hanno partecipato all’incontro: il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli; l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Anna Maria Scalera; il consulente alle Politiche della Disabilità e all’Inclusione Sociale, Antonio Calabrese; il presidente della Consulta cittadina Ambiente e Attività socio-sanitarie e assistenziali, Ugò Calò; la presidente dell’APS ‘Coloriamo il mondo’, Monica Contessa; il presidente dell’ASD Virtus Calcio, Massimo Guarini. Univoco il senso degli interventi: la gara rappresenta un’ulteriore occasione di crescita per sensibilizzare la Comunità sul tema dell’inclusione.

Sostengono l’evento ‘L.E.SVI.L. – Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale’ e “CEA Construction”, sponsor ufficiali dell’iniziativa; ‘Irene Atelier – Abiti da Sposa’, ‘Mimma Parrucchieri’ e la cartolibreria ‘A Chiare Lettere’. L’associazione ‘Croce Amica’, nel corso della manifestazione, assicurerà la presenza di una postazione di pronto intervento.